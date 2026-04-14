米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は１３日（日本時間１４日）に米オンラインカジノ大手「ドラフト・キングス」のオッズを基にした最新のＭＬＢアワード（ＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王）トラッカーを発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）はナ・リーグのＭＶＰレースを独走、この１週間でオッズをマイナス１４０からマイナス２２０へ大きく伸ばした。１００ドル（約１万５９４０円）賭けた場合、払い戻しは４５