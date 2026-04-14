ビートルズ来日60周年を記念して7月4日より公開される、第81回ヴェネチア国際映画祭正式出品作『ビートルズがいた夏』より、“ビートルマニア”がニューヨークの街を埋め尽くし熱狂する、日本版予告編が解禁された。【動画】ニューヨークがビートルマニアに埋め尽くされる！『ビートルズがいた夏』日本版予告ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と呼ぶビートルズの小さな名曲「Things We Said Today（今日の誓い）