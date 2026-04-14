見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第12回）が14日に放送され、りん（見上）と言葉を交わすシマケン（佐野晶哉）の姿が描かれると、ネット上には「言語オタクだぁ〜!!」「相当なクセ強キャラw」「ますます気になるキャラ」などの声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）瑞穂屋で働き始