俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が１３日までに自身のインスタグラムを更新。透明感ある肩出しコーデが注目を集めている。「念願のデジカメ嬉しくてたくさん撮っていただきましたこの春夏いっぱい撮ろう」とつづり、様々なアングルからの自身のソロショットをアップ。前髪は左右に分け、ロングヘアをおろし、肩を出した白のワンピース姿を披露した。この投稿には「花みたいに綺麗で可愛い〜！」「美しい」