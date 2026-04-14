東京・墨田区出身のクリエイティブディレクターでデザイナー・郄橋正実氏（ＭＡＳＡＭＩＤＥＳＩＧＮ）が１３日、デザイン界のノーベル賞とも言える「コンパッソ・ドーロ賞」受賞報告のため、山本享区長を表敬訪問した。デザイン大国イタリアにおいて最も権威ある賞として１９５４年創設の工業デザイン賞は「黄金の羅針盤」を意味。過去に建築家・安藤忠雄氏らが特別功労賞を受けたアワードに、郄橋氏も名前を連ね