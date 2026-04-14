【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの藤田ニコルが、4月15日発売の『たまごクラブ』（株式会社ベネッセコーポレーション）2026年春号表紙に登場。2025年12月に第1子妊娠を発表した藤田の貴重なインタビューが掲載されている。【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル、ふっくらお腹際立つマタニティフォト◆藤田ニコル、妊娠・出産への想い語る― 撮影時は妊娠7カ月。出産に向けて思うことは？初期のころは不安が多かったのですが、