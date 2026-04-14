巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。第３回は巨人加入２年目の石川達也投手（２７）にスポットを当てる。今季は２年連続の開幕１軍をつかんだものの、初登板となった３月２９日の阪神戦（東京Ｄ）で１回４安打４失点。翌３０日に登録抹消された。「自身を見つめ直す時間」と前向きに捉える左腕は、巻き返しを期して２軍で汗を流す。（取材・構成＝加藤翔平）石川は新た