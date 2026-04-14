【モデルプレス＝2026/04/14】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を公開し、反響が寄せられている。【写真】5児のパパ芸人「高級感半端ない」4つの豪華オプション付きの新車◆カジサック、新車披露カジサックは「【新車購入】メルセデス・ベンツG450dを購入しました！！！」と題した動画を投稿。購入の経緯について「もう人生1回やし、モヤモヤがある中過ごすよりかは『