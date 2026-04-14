馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はカラジが勝った２００７年の中山グランドジャンプを取り上げる。外国馬による異例とも言える３連覇は、今もＪＲＡ史上に残る偉業となる勝利だった。一段と歓声が大きくなった。カラジが最後の障害を越えた直後だ。鞍上のスコットの左腕が大きく、勢いよく回り始めた。「出ました、風車ムチ！」。３年連続で駆け抜けるウイニングロードに響き渡る場内実況。