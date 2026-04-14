アメリカとイランの停戦交渉は決裂。ホルムズ海峡の緊張が一層高まる中、今後石油の価格はどうなるのでしょうか。 【写真を見る】1リットル200円で仕入れたガソリンを169円で赤字販売!? ｢仕入れられない｣スタンドも おしぼり業者は ｢値上げ通知が来るばかり｣“令和の石油ショック” ガソリンスタンドで聞いてみると… （大石邦彦アンカーマン3月30日）「ガソリン価格が上がったり、補助金が入って下がったりしてるが、