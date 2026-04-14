◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ヤンキース戦に「２番・中堅」で先発出場。８―８の８回に今季初の１試合２発となる勝ち越しの４号２ランを放った。４―７と３点を追う６回２死一、二塁では一時同点となる出場１４試合ぶりの３号３ラン。フルカウントから右腕バードの６球目、外