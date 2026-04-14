中日は１４日、「ガールズシリーズ２０２６」が開催される６月５日の西武戦（バンテリンドーム）で、５人組ダンスボーカルグループのＭ！ＬＫのメンバーで、岡崎市出身の佐野勇斗が、セレモニアルピッチを務めることを発表した。昨年のガールズシリーズでもセレモニアルピッチに登場。投球はワンバウンドし、球速は１０９キロだった。２年連続の登場に「人生２度目のセレモニアルピッチ。前回は１２０キロのボールを投げようと