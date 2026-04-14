女優のアン・ハサウェイが新作映画「Mother Mary」で演じる役は、シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトが大きなインスピレーションとなっているという。アンは新作で女優ミカエラ・コール演じるファッションデザイナーと「心理的な依存や欲望を伴う性的関係」を持つポップスターを演じているが、デヴィッド・ロウリー監督は、一部のシーンがテイラーの