リーズ・ユナイテッド田中碧に、現地メディアでは10点満点中9点の高評価イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間4月13日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場し、2-1の勝利に貢献した。現地メディアでは10点満点中9点の高評価で「エクセレント」と称賛されていた。先週に行われたFAカップ準々決勝のウェストハム戦では先制ゴールを決めて4強入りに貢献していた田中は、プ