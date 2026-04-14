【専門家の目｜太田宏介】シント＝トロイデンMF伊藤涼太郎のゴールに脚光ベルギー1部シント＝トロイデンは、4月11日に行われたプレーオフ第2節でクラブ・ブルッヘに1-2で敗れた。日本人6選手が先発出場した一戦で、日本代表FW後藤啓介のアシストからMF伊藤涼太郎が決めたゴールについて元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇流れるようなパスワークからの一撃が話題に