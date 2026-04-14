最近半導体産業が広帯域メモリー（HBM）によって揺れ動いている。人工知能の演算に必要なHBMだけでなく、その他メモリー価格も天井知らずに上昇している。韓国企業は記録的な収益性を記録しているが、汎用メモリーの需給不均衡による構造的変化があちこちで発生している。人工知能（AI）アーキテクチャー、すなわちAIシステムの設計構造が高価なHBMにだけ全面的に依存するより、比較的安い汎用メモリーを大量に活用する費用最適化