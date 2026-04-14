親イラン武装組織ヒズボラの指導者がレバノン政府に対し、イスラエルとの和平交渉を拒否するよう促した。13日（現地時間）のロイター通信などによると、ヒズボラの指導者ナイム・カセム師はこの日、映像演説で「我々は強奪者イスラエルと交渉を拒否する」とし「イスラエルのレバノン攻撃に引き続き対抗する」と明らかにした。カセム師はイスラエルの目標を「ヒズボラの武装解除」と強調した。続いて「こうした交渉は無意味であり、