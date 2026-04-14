ソウル中央地裁は13日、金午鎮（キム・オジン）前国土交通部次官と元大統領秘書室行政官らの職権乱用権利行使妨害などの容疑の事件で続行裁判を開いた。この日の裁判には漢南洞（ハンナムドン）の大統領官邸工事に参加した21グラムの元社員が証人として出席した。元社員は裁判で2022年に21グラムのキム・テヨン代表（当時）から「金建希（キム・ゴンヒ）夫人から受注した工事なのでしっかりと終わらせなければならない」という趣旨