韓国プロ野球ロッテ・ジャイアンツ所属の投手チェ・チュンヨン（29）が女性ファンに向かって容貌を侮辱する発言をし、波紋が広がっている。10日、各種オンラインコミュニティとソーシャルメディアではチェ・チュンヨンがファンに侮辱的な発言をした映像が広まった。昨年末に撮影されたというこの映像によると、チェ・チュンヨンはチームメートらと共に釜山鎮区田浦洞（プサンジング・チョンポドン）の繁華街の路上で喫煙中、写真撮