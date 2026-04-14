６日、寧夏回族自治区中衛市沙坡頭区興仁鎮の畑で、硒砂瓜の苗を見せる農家の人。（銀川＝新華社記者／王鵬）【新華社銀川4月14日】中国寧夏回族自治区中衛市の香山の麓に広がるゴビ（乾燥地帯）では春の繁忙期を迎え、数十万ムー（1ムー＝約667平方メートル）に及ぶ地元特産のスイカ「硒砂瓜」の苗の定植作業が本格化している。セレンを多く含む砂質土壌に育まれた硒砂瓜は、果実が大きくシャリシャリとし