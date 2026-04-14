2009年に50歳の若さで急死した米歌手マイケル・ジャクソンさんの軌道を描いた映画「Michael／マイケル」のワールドプレミアが10日にドイツ・ベルリンで行われ、マイケルさんの2人の息子がマイケルさんの兄弟らと共に揃って姿を見せた。長男プリンス氏（29）とかつてブランケットの名で知られた次男ビギー氏（24）が公の場でそろい踏みすることは稀で、2人は父へのオマージュとしてマイケルさんのトレードマークともいえるスタイル