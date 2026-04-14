元モーニング娘。で元テレ東アナウンサーの紺野あさ美が１３日、インスタグラムのストーリーで、プロ野球中日にトレードになった夫・杉浦稔大投手について触れた。杉浦投手は１３日に日本ハムから中日へのトレードが発表されたばかり。会見では「大きなチャンス。信頼を勝ち取ることが大事」などと意気込んでいた。夫について、紺野は「昨夜は家族６人でおうち焼き肉しました」とサラダと肉の写真をアップ。「今日からパパは