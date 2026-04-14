12日日曜朝6時、チームみらいの安野貴博党首が地方の課題などについて語る「朝からガチ安野」が放送された。番組ではチームみらいと2ちゃんねる創設者のひろゆき氏とAI研究者の今井翔太氏が「行政のSNS戦略」について議論した。【映像】安野党首が発言した瞬間（実際の様子）チームみらい国会対策委員長 峰島侑也氏は「SNSは個人で発信した方が面白いところがあり、例えば企業の公式アカウントでも人格性があった方が人々に届