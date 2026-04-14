「スーパー台風」が人気観光地を直撃のおそれです。こちらは、台風4号の衛星写真です。巨大な雲の中心に「台風の目」がはっきりと見え猛烈に発達しているのが分かります。大型で猛烈な台風4号は米軍が「スーパー台風」として警戒を呼びかけていて、サイパンに接近しています。予想最大瞬間風速が78メートル、24時間予想雨量は400ミリから600ミリとなっていてアメリカ政府は、グアムなどに緊急事態宣言を承認しました。4月に台風が