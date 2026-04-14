左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸のため入院していた俳優の小堺一機（70）が13日、退院した。14日、所属事務所の株式会社浅井企画が発表した。小堺は3日、ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」2026年公演を休演することが、東宝演劇部から発表されていた。以下、発表全文「平素より小堺一機を応援いただき、誠にありがとうございます。先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しま