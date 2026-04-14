近畿日本ツーリストは、「教育旅行オンラインコンタクトセンター」を4月に新設した。全国の学校への教育旅行支援での地域差の解消や提供サービスの質の向上、社員の多様な働き方の実現を目的としたもの。地域によって旅行会社の拠点が学校の近隣に存在せず、営業担当者による訪問対応が困難で、十分な提案機会の確保や効率的な企画・準備が困難となる課題に対応する。教育旅行業務に従事していた人材を中心に構成し、育児や介護な