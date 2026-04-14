４月12日、私はプレミアリーグ第32節のチェルシー対マンチェスター・シティ戦を取材するため、西ロンドンのスタンフォード・ブリッジに足を運んだ。ここ数か月、チェルシーは勢いを失っている。ファンからの不満が高まっており、直近の数試合、スタンフォード・ブリッジでは、オーナー、リアム・ロシニア監督、そして選手たちに向けたブーイングが響き渡っている。大いに盛り上がっていた昨夏のクラブワールドカップ優勝時とは