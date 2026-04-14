AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ノックアウトステージ・ラウンド16が13日に行われ、アル・ヒラル（サウジアラビア）とアル・サッド（カタール）が対戦した。中東情勢の悪化を受けて延期となっていた西地区のラウンド16は一発勝負によってファイナルズに進出する4チームを決することに。現地時間13日にはシモーネ・インザーギ監督が指揮を執り、ルベン・ネヴェスやセルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ、カリム・ベ