４月１４日朝、札幌市中央区宮の森の山林で、体長２メートルほどのクマ１頭の目撃情報がありました。近くには小学校もあり、警察や札幌市は周辺の住民に注意を呼びかけています。クマの目撃情報があったのは、札幌市中央区宮の森の山林です。午前６時前、宮の森病院の警備員から「職員がけさ、クマ１頭を目撃した。山のほうに行った」と１１０番通報がありました。警察によりますと、職員が病院の西側およそ２０メート