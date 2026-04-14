札幌市東区で４月１４日未明、車同士が衝突する事故がありました。６０代の女性が骨盤骨折の重傷です。フロント部分がつぶれた軽乗用車。白い車のフロントガラスも粉々になっていて、衝撃の激しさを物語っています。事故があったのは、札幌市東区北２４条東１丁目の国道と道道が交わる交差点です。午前３時ごろ、男性運転手から「車両同士が事故を起こしている」と１１０番通報がありました。この事故で、軽乗用車と乗用車が出合い