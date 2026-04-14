All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／45票2位は、那須高原の定番「御用邸チーズケーキ」です。厳選された数種類のチーズをブレンドし、職人が1時間かけてじっくり焼き上