パリ五輪・柔道男子60キロ級で銅メダルを獲得した永山竜樹選手は4月12日、自身のInstagramを更新。第2子誕生を報告し、第1子とのきょうだいショットを披露しました。【写真】永山竜樹の息子たちの姿「2人のパパになったのですね」永山選手は「先日、無事に第二子（女の子）が生まれてきてくれました」とつづり、1枚の写真を投稿。きょうだいのほっこりツーショットを披露しています。まだ幼い息子が生まれたばかりの妹を抱き、ミル