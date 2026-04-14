「ラブライブ！」シリーズと全国各地のレジャー施設のコラボイベント「ラブライブ！ μ's ＆ Aqours×レジャフェス」が、2026年4月25日〜5月31日の期間に全国9か所の施設で開催される。【画像】「ラブライブ！×全国各地のレジャー施設特典やオリジナルコラボグッズ一覧全国9か所のレジャー施設で、描き下ろしイラストのコラボグッズを販売するほか、イベント限定の特別企画などを実施。「μ's（ミューズ）」「Aqours（アクア）