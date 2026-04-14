「亀田の柿の種 ハッピーターン味亀田製菓は、「亀田の柿の種」（今年発売60周年）と「ハッピーターン」（今年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」を、4月20日から全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売する。それぞれの“らしさ”を崩さずに味を追求したことで、ひと口目から“いつものおいしさ”を感