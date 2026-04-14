「リュックサック」不二家は、全国の不二家洋菓子店および不二家レストランにおいて4月27日から「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテムを発売する。全国の不二家洋菓子店および不二家レストランにおいて、アメリカ生まれのライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテムを発売する。昨年の好評に続く第2弾として、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」発売75周年を記念したグッズ2品が登場する。ミルキーブランド