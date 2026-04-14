サンスター文具は、プラスと協業し、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズから、サンリオのキャラクターとのコラボ企画「デコラッシュ限定ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン」（全4種）を5月29日に販売を開始する。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定になっている。修正テープのようにテープを引くだけでデザイン柄が転写され、手帳や日記、ノート、カードなどの本