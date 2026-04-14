セブン‐イレブン・ジャパンは、ホットスナックの新商品「揚げたこ焼き（3個入り・6個入り）」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて21日より順次発売する。【写真】ソース＆マヨが別添えになっている揚げたこ焼き同商品は、店内で揚げてから提供し、生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわった。生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わいに仕上げている。大きめサイズにカットしたた