在日中国大使館＝3月、東京都港区在日中国大使館（東京都港区）の敷地に侵入した疑いで陸上自衛隊員が逮捕された事件で、警視庁は14日、敷地内で包丁を所持したとして、銃刀法違反容疑で、陸自えびの駐屯地（宮崎県）所属の3等陸尉村田晃大容疑者（23）を再逮捕した。警視庁によると、黙秘している。逮捕容疑は3月24日午前8時55分ごろ、敷地内で正当な理由なく、ナップザック内に包丁を携帯した疑い。容疑者は同24日に建造物