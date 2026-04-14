【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのアストロズは１３日、今季から加入した今井が右腕の疲労のため、１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。初めてのＩＬ入りで、１２日に遡って適用される。今井はここまで３試合に先発して１勝０敗、防御率７・２７。１０日のマリナーズ戦では一回に５四死球と乱れ、一死しか取れずに３失点で降板していた。