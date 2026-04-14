12日に行われた自民党大会で陸上自衛官が国歌を歌ったことが、自衛隊法違反に当たると指摘されていることについて、小泉防衛相は14日朝、私人として依頼を受けたもので法律違反ではないとの認識を示しました。小泉防衛相「当該自衛官は職務ではなく、私人として関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています」国歌を歌ったのは、陸上自衛隊中央音楽隊所属の女性隊員で、野党などからは、自衛隊員の政治的行為を制限す