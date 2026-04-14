実家の売却を考えたとき、「そのまま売るべきか、それともリフォームしてから売るべきか」で悩む方は少なくありません。特に家族間で意見が分かれると、どちらが正しいのか判断が難しくなります。リフォームにお金をかければ、そのぶんだけ高く売れると思いがちですが、実際はそう単純ではありません。 本記事では、リフォームの効果や注意点、そして後悔しないための判断ポイントを解説します。