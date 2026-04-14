BTSとの親交が深いことでも知られる料理研究家のペク・ジョンウォンが、日本で動員力を見せた。東京・新大久保に最近オープンした「マーラーペク」は、4月18日と19日に本人のサイン会を開催すると告知した。【写真】BTSメンバー、ペク・ジョンウォンと2ショット参加条件は、店内飲食客への先着整理券配布。よくある販促イベントにも見えるが、注目すべきはその後だ。店側はほどなくして、サイン会について「予定数量終了致しました