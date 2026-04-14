【神ヤスタオル】 4月13日 再販発表 ゴッドハンドは、4月1日に発売した「神ヤスタオル」5種を再販すると発表した。4月1日時点での価格は1,100円だった。 本製品は「自分磨き」に使えるという、「神ヤス」の色や印刷を再現したタオル。サイズは約1,100（縦）×200（横）mm。表面はポリエステルで、裏面は綿となっている。 「神ヤス」の240番、400番、600番、800番、1000番を再現しており