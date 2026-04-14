仲多度南部消防組合消防本部 14日早朝、香川県まんのう町にある消防出張所の車庫で救急車1台が焼けました。 警察によりますと、14日午前5時50分ごろ、仲多度南部消防組合消防署の琴南出張所で当直中の消防隊員から「クラクションのような音がしたので見に行ったら救急車のボンネット付近が燃えていた」と119番通報がありました。 当直の隊員3人が約20分後に火を消し止め、けが人はいませんでした。 出火した救急車は