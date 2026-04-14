北朝鮮は12日、朝鮮人民軍海軍の新型駆逐艦「崔賢」号に搭載された武器システムの作戦運用評価試験の一環として、戦略巡航ミサイルおよび対艦ミサイルの試射を実施した。朝鮮中央通信が14日付で伝えた。試射には、金正恩総書記が国防分野の幹部や海軍指揮部とともに立ち会い、発射の全過程を視察した。（参考記事：イラン「ドローン空母」は無残に撃沈金正恩”幻の艦隊”はどうなるか）発表によれば、今回の試験は艦艇の武器統合