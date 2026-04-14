◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、日本人記録を更新する４７試合連続出塁を達成した。両軍無得点の初回先頭で迎えた１打席目には、９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃し、死球。大谷は苦悶の表情を浮かべながら一塁に向かっ