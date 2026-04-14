高知県警は2026年3月、プラスチックや布などのゴミを自宅近くで燃やした高知市の80代の男を廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました。警察によりますと男は3月10日の午前8時50分頃、自宅近くの側溝で木片やプラスチック、布などのゴミ約2.7キロを燃やした疑いが持たれています。一般人から「何かを燃やしている」と南署に通報があり、捜査を進めたところ男の犯行が明らかとなったため、4月13日に逮捕したものです。男は警察の調べに