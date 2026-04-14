パチンコ店で現金が入った財布を盗んだとして高知県警は4月13日、高知市の60代の女を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市百石町の無職・吉田美智子容疑者（67）です。警察によりますと吉田容疑者は、3月25日の午後2時20分頃、高知市のパチンコ店で30代男性が喫煙所に置き忘れていた財布を盗んだ疑いが持たれています。男性からの被害届を受けて警察が捜査し、防犯カメラの映像などから吉田容疑者の犯行が