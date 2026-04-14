北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第1話が、13日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。若狭水産高校に新米教師として赴任してきた主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、自身も成長していく軌跡を描く。福井県小浜市。