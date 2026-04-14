【新華社南昌4月14日】中国江西省上饒（じょうじょう）市余干県の路上でこのほど、高齢の男性が一掴みの細かい砂を使ってまるで活字のように整った文字を書き上げ、通りがかった人々が足を止め見入っていた。文字を書いたのは、同県玉亭鎮の毛渓村に住む楊継開（よう・けいかい）さん（73）。2002年から建設現場で作業員として働き始めた際、現場の休憩時間になんとなく一掴みの細かい砂を使って地面に絵を描くようになった。